Маркета, давай! Определена половина участниц 1/4 финала US Open 2025

В ночь на 1 сентября завершились все матчи четвертого раунда Открытого чемпионата США 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выбила Елену Рыбакину. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выбила Кристину Букшу.

Четвертая сеяная Джессика Пегула разгромила Энн Ли. Далее американка поборется с Барборой Крейчиковой – чешка отыграла восемь матчболов и одолела Тейлор Таунсенд.

Вечером 1 числа на US Open пройдут поединки четвертого круга в нижней части сетки. Свою встречу проведет и украинка Марта Костюк, которая выйдет на корт против Каролины Муховой.

US Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Кристина Букша –– 6:1, 6:4

Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова – 4:6, 7:5, 2:6

Джессика Пегула [4] – Энн Ли – 6:1, 6:2

Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов

Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова