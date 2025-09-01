Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Маркета, давай! Определена половина участниц 1/4 финала US Open 2025
US Open
01 сентября 2025, 12:16 |
653
1

Маркета, давай! Определена половина участниц 1/4 финала US Open 2025

Вондроушова сыграет против Соболенко, Пегула поборется с Крейчиковой

01 сентября 2025, 12:16 |
653
1
Маркета, давай! Определена половина участниц 1/4 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В ночь на 1 сентября завершились все матчи четвертого раунда Открытого чемпионата США 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выбила Елену Рыбакину. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выбила Кристину Букшу.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Четвертая сеяная Джессика Пегула разгромила Энн Ли. Далее американка поборется с Барборой Крейчиковой – чешка отыграла восемь матчболов и одолела Тейлор Таунсенд.

Вечером 1 числа на US Open пройдут поединки четвертого круга в нижней части сетки. Свою встречу проведет и украинка Марта Костюк, которая выйдет на корт против Каролины Муховой.

US Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Кристина Букша –– 6:1, 6:4
Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова – 4:6, 7:5, 2:6

Джессика Пегула [4] – Энн Ли – 6:1, 6:2
Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов
Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова

По теме:
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября
Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025
С кем сыграет Джокович? Определена половина пар 1/4 финала US Open у мужчин
US Open 2025 Арина Соболенко Кристина Букша Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Джессика Пегула Энн Ли Барбора Крейчикова Тейлор Таунсенд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Теннис | 01 сентября 2025, 00:59 9
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open

Барбора в драматичном поединке одолела Таунсенд в трех сетах и вышла в четвертьфинал

Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Футбол | 01 сентября 2025, 02:21 1
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба

Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии

Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Футбол | 01.09.2025, 10:31
Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31.08.2025, 16:34
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Теннис | 31.08.2025, 19:44
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Вважаю, в Рибакіної були значно вищі шанси прибрати бульботранса. Але й у Вондроушової вони не нульові, тож приєднуюсь до заклику автора заголовка.
Ответить
+1
Популярные новости
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 117
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 26
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 57
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 4
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 58
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем