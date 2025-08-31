Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
31 августа 2025, 19:44 | Обновлено 31 августа 2025, 19:51
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025

Джессика Пегула отдала всего три гейма Энн Ли в матче четвертого раунда мейджора в США

Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Энн Ли (WTA 58) за 55 минут.

US Open 2025. 1/8 фнала

Джессика Пегула (США) [4] – Энн Ли (США) – 6:1, 6:2

Пегула провела третье очное противостояние против Ли и добыла вторую победу.

Джессика стала первой четвертьфиналисткой US Open 2025. Ее следующей соперницей будет либо Барбора Крейчикова, либо Тейлор Таунсенд. Помимо Ли, Пегула в Нью-Йорке также уже успела переиграть Майяр Шериф, Анну Блинкову и Викторию Азаренко.

Пегула проведет третий четвертьфинал на USO, в частности второй подряд. В прошлом году она добралась до финального поединка, где уступила Арине Соболенко.

С 2015 года только Ига Свентек (27 – в 2022) одержала больше побед за один сезон на турнирах WTA в США, чем Джессика Пегула (22 – в 2025). Столько же викторий было у Онс Жабер (22 – в 2021).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
