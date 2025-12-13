Калинина разобрала первую сеяную и вышла в финал WTA 125 в Лиможе!

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) пробилась в финал турнира WTA 125 в Лиможе (Франция)!

В полуфинале украинка в двух сетах разобралась с первой сеяной Кристиной Букшей (Испания, WTA 54) за 1 час и 15 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/2 финала

Кристина Букша (Испания) [1] – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 3:6

За матч Ангелина отдала две свои подачи и сделала пять брейков.

Калинина провела первое очное противостояние против Букши.

Ангелина вышла в первый финал с мая 2023 года, когда боролась за трофей тысячника в Риме.

В Лиможе, помимо Букши, Калинина также прошла Катинку фон Дайхманн, Сонай Картал и Алишу Паркс. В решающем поединке Ангелина поборется либо с Анной-Леной Фридзам, либо с Эльзой Жакемо.

Калинина во второй раз в карьере сыграет в финале на кортах Лиможа. В 2022 года она выиграла здесь трофей.

В LIVE-рейтинге WTA Ангелина уже идет на 136-м месте.