Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
В 1/8 финала Людмила и Надежда сыграют против дуэта Мию Като / Фанни Штоллар
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок получили первых соперниц по итогам жеребьевки парного турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия).
Если сестры сумеют пройти японку и венгерку, то в четвертьфинале пятисотника поборются либо с четвертыми сеяными Ириной Хромачевой и Александрой Пановой, либо с Линдой Носковой и Кларой Таусон.
Для Людмилы и Надежды это будет первый совместный поединок с середины мая 2025 года, когда они покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.
В основной сетке одиночного разряда Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская. Жеребьевки основы состоится 3 января.
Матчи пятисотника в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. В ночь на 2 число украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Анне Бондар в стартовом раунде отбора.
