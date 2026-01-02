Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
WTA
02 января 2026, 14:39
29
0

В 1/8 финала Людмила и Надежда сыграют против дуэта Мию Като / Фанни Штоллар

Instagram. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок получили первых соперниц по итогам жеребьевки парного турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия).

Если сестры сумеют пройти японку и венгерку, то в четвертьфинале пятисотника поборются либо с четвертыми сеяными Ириной Хромачевой и Александрой Пановой, либо с Линдой Носковой и Кларой Таусон.

Для Людмилы и Надежды это будет первый совместный поединок с середины мая 2025 года, когда они покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.

В основной сетке одиночного разряда Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская. Жеребьевки основы состоится 3 января.

Матчи пятисотника в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. В ночь на 2 число украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Анне Бондар в стартовом раунде отбора.

СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА WTA 500 В БРИСБЕНЕ

По теме:
Калинина проиграла первый матч в 2026 году и потеряла 195 очков
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала
Фанни Штоллар Мию Като Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Брисбен
