Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок получили первых соперниц по итогам жеребьевки парного турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Фанни Штоллар (Венгрия).

Если сестры сумеют пройти японку и венгерку, то в четвертьфинале пятисотника поборются либо с четвертыми сеяными Ириной Хромачевой и Александрой Пановой, либо с Линдой Носковой и Кларой Таусон.

Для Людмилы и Надежды это будет первый совместный поединок с середины мая 2025 года, когда они покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.

В основной сетке одиночного разряда Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская. Жеребьевки основы состоится 3 января.

Матчи пятисотника в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. В ночь на 2 число украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Анне Бондар в стартовом раунде отбора.

СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА WTA 500 В БРИСБЕНЕ