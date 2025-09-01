Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open
US Open
01 сентября 2025, 11:55 |
340
0

ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open

Маркета в трех сетах одолела Елену в матче четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке

01 сентября 2025, 11:55 |
340
0
ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Победительница Уимболдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 60) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде чешка в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 53 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 7:5, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Вондроушова во второй раз одолела Рыбакину.

Маркета во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open и в пятый на Grand Slam.

Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open

По теме:
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября
Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025
С кем сыграет Джокович? Определена половина пар 1/4 финала US Open у мужчин
Маркета Вондроушова Елена Рыбакина US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Теннис | 01 сентября 2025, 00:59 9
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open

Барбора в драматичном поединке одолела Таунсенд в трех сетах и вышла в четвертьфинал

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 4
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

Экс-игрок Милана вылетел для завершения перехода в Динамо
Футбол | 01.09.2025, 06:44
Экс-игрок Милана вылетел для завершения перехода в Динамо
Экс-игрок Милана вылетел для завершения перехода в Динамо
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 19
Баскетбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 58
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем