ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open
Маркета в трех сетах одолела Елену в матче четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке
Победительница Уимболдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 60) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде чешка в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 53 минуты.
US Open 2025. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 7:5, 2:6
Это была третья встреча соперниц. Вондроушова во второй раз одолела Рыбакину.
Маркета во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open и в пятый на Grand Slam.
Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
