Победительница Уимболдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 60) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде чешка в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 10) за 1 час и 53 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 7:5, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Вондроушова во второй раз одолела Рыбакину.

Маркета во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open и в пятый на Grand Slam.

Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

ВИДЕО. Как Рыбакина и Вондроушова определили четвертьфиналистку US Open