Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2025, 01:05
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open

Барбора в драматичном поединке одолела Таунсенд в трех сетах и вышла в четвертьфинал

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 62) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В драматичном поединке четвертого раунда чешка в трех сетах переиграла представительницу США Тейлор Таунсенд (WTA 139) за 3 часа и 5 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Тейлор Таунсенд (США) – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

Во второй партии Барбора спасла аж восемь матчболов: один на подаче в 10-м гейме и еще семь на тай-брейке, в частности чешская теннисистка отыграла с 3:6!

Крейчикова в шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Grand Slam и во второй раз на мейджоре в Нью-Йорке.

Следующей соперницей Барборы будет четвертая ракетка мира и прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула, которая в своем матче третьего раунда разгромила Энн Ли.

Барбора Крейчикова Тейлор Таунсенд US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Футбол
