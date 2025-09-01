Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Барбора в драматичном поединке одолела Таунсенд в трех сетах и вышла в четвертьфинал
Бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 62) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В драматичном поединке четвертого раунда чешка в трех сетах переиграла представительницу США Тейлор Таунсенд (WTA 139) за 3 часа и 5 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Тейлор Таунсенд (США) – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3
Во второй партии Барбора спасла аж восемь матчболов: один на подаче в 10-м гейме и еще семь на тай-брейке, в частности чешская теннисистка отыграла с 3:6!
Крейчикова в шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Grand Slam и во второй раз на мейджоре в Нью-Йорке.
Следующей соперницей Барборы будет четвертая ракетка мира и прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула, которая в своем матче третьего раунда разгромила Энн Ли.
