Костюк на US Open установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк проведет матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025 в одиночном и парном разрядах.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой одновременно удалось добраться до четвертого раунда в двух разрядах на одном турнире Grand Slam.

Ранее украинки, в том числе и Марта, показывали такой результат на одном мейджоре, но в разные года.

В понедельник Костюк вначале поборется против 13-й ракетки мира Каролины Муховой (ориентировочное начала встречи – 20:00 по Киеву). После завершения матча и должного отдыха Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии выйдет на корт против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс (Бельгия).