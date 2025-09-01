Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк на US Open установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam
US Open
01 сентября 2025, 14:54 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:18
Костюк на US Open установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam

Марта – первая украинка, которая вышла в 1/8 финала и в одиночном, и в парном разрядах

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк проведет матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025 в одиночном и парном разрядах.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой одновременно удалось добраться до четвертого раунда в двух разрядах на одном турнире Grand Slam.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее украинки, в том числе и Марта, показывали такой результат на одном мейджоре, но в разные года.

В понедельник Костюк вначале поборется против 13-й ракетки мира Каролины Муховой (ориентировочное начала встречи – 20:00 по Киеву). После завершения матча и должного отдыха Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии выйдет на корт против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс (Бельгия).

По теме:
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Костюк / Русе – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк рекорд US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
