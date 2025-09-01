Костюк на US Open установила рекорд Украины на турнирах Grand Slam
Марта – первая украинка, которая вышла в 1/8 финала и в одиночном, и в парном разрядах
1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк проведет матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025 в одиночном и парном разрядах.
Костюк стала первой представительницей Украины, которой одновременно удалось добраться до четвертого раунда в двух разрядах на одном турнире Grand Slam.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее украинки, в том числе и Марта, показывали такой результат на одном мейджоре, но в разные года.
В понедельник Костюк вначале поборется против 13-й ракетки мира Каролины Муховой (ориентировочное начала встречи – 20:00 по Киеву). После завершения матча и должного отдыха Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии выйдет на корт против Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс (Бельгия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может покинуть Рим уже через год после трансфера из «Жироны»
Джей Опетая готов к поединку с Александром