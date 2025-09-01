Костюк / Русе – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) поборются против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Махач / Воцел – Аревало / Матич. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Сюко Аоямы и Ван Яфань, либо против Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА