Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк / Русе – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2025, 13:50 |
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/8 финала US Open 2025

WTA. Елена-Габриэла Русе и Марта Костюк

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) поборются против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Махач / Воцел – Аревало / Матич. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Сюко Аоямы и Ван Яфань, либо против Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Вероника Кудерметова Элизе Мертенс смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
