Костюк / Русе – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/8 финала US Open 2025
1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В третьем раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) поборются против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Махач / Воцел – Аревало / Матич. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Сюко Аоямы и Ван Яфань, либо против Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
