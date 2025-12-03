Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта КОСТЮК: «Иногда мужчины получают в три или пять раз больше, чем мы»
WTA
Известная украинская теннисистка поделилась мнением о финансовом неравенстве

Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) поделилась мнением о распределении финансов в мужском и женском теннисе, а также рассказала о неравенстве в доходах.

– Деньги, которые получают мужчины и женщины в теннисе, разные. Насколько велика эта разница и почему?

– Огромная. Мы говорим не только о турнирах Grand Slam. Люди очень узко начинают мыслить: «Мужчины играют пять сетов на Grand Slam, почему у них призовые не больше, чем у женщин?»

У нас, наверное, на 80% или 85% всех остальных турниров мужчины получают больше, чем мы. Иногда в три или пять раз больше. Кроме этого, мы говорим только о призовых, есть контрактные деньги, есть выставочные матчи, и есть спонсоры. Это ещё больше увеличивает разрыв между мужчинами и женщинами.

Я еще забыла сказать, что мужчинам платят за приезд на некоторые турниры. Я не буду называть имена, но тебе могут за приезд заплатить миллион долларов. Просто за то, что ты приехал на этот турнир. У женщин максимальная цифра, я думаю, 100 тысяч.

Это просто за приезд. И плюс ты получаешь еще призовые этом турнире. Там может быть еще один миллион. Это космическая разница, которую люди не понимают, – рассказала Костюк.

Марта Костюк
Николай Тытюк Источник
Андрій Заліщук
Ну так вигравай титули і будеш мати більше призовиз)
Ответить
-1
