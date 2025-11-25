Другие новости25 ноября 2025, 18:40 |
Известны составы на World Tennis League. С кем сыграют Свитолина и Костюк?
Марта выступит за «Коршунов», Элина – за «Ястребов»
25 ноября 2025, 18:40
Организаторы World Tennis League объявили составы команд на выставочный командный турнир в 2025.
В этом году на WTL выступят две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Элина сыграет за «Ястребов», Марта – «Коршунов».
Aussie Mavericks Kites (Коршуны)
- Ник Кирьос
- Дхакшинесвар Суреш
- Марта Костюк
- Анкита Райна
VB Realty Hawks (Ястребы)
- Денис Шаповалов
- Юкі Бхамбри
- Элина Свитолина
- Маая Раджешваран Ревати
AOS Eagles (Орлы)
- Гаэль Монфис
- Сумит Нагал
- Паула Бадоса
- Шривалли Бхамидипати
Game Changers Falcons (Соколы)
- 🏳️ Даниил Медведєв
- Рохан Бопанна
- Магда Линетт
- Сахаджа Ямалапалли
World Tennis League пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.
Не поставити Елю с Гаелем в одну команду - тяжкий гріх, який організатори взяли на свою душу) А так, у мене ніколи не знаходилось часу дивитися цей турнір, може в цей раз гляну.
