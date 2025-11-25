Известны составы на World Tennis League. С кем сыграют Свитолина и Костюк?

Организаторы World Tennis League объявили составы команд на выставочный командный турнир в 2025.

В этом году на WTL выступят две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Элина сыграет за «Ястребов», Марта – «Коршунов».

Aussie Mavericks Kites (Коршуны)

Ник Кирьос

Ник Кирьос Дхакшинесвар Суреш

Дхакшинесвар Суреш Марта Костюк

Марта Костюк Анкита Райна

VB Realty Hawks (Ястребы)

Денис Шаповалов

Юкі Бхамбри

Юкі Бхамбри Элина Свитолина

Элина Свитолина Маая Раджешваран Ревати

AOS Eagles (Орлы)

Гаэль Монфис

Гаэль Монфис Сумит Нагал

Сумит Нагал Паула Бадоса

Паула Бадоса Шривалли Бхамидипати

Game Changers Falcons (Соколы)

🏳️ Даниил Медведєв

Рохан Бопанна

Рохан Бопанна Магда Линетт

Магда Линетт Сахаджа Ямалапалли

World Tennis League пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.