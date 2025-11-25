Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Известны составы на World Tennis League. С кем сыграют Свитолина и Костюк?

Марта выступит за «Коршунов», Элина – за «Ястребов»

Известны составы на World Tennis League. С кем сыграют Свитолина и Костюк?
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы World Tennis League объявили составы команд на выставочный командный турнир в 2025.

В этом году на WTL выступят две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Элина сыграет за «Ястребов», Марта – «Коршунов».

Aussie Mavericks Kites (Коршуны)

  • Ник Кирьос
  • Дхакшинесвар Суреш
  • Марта Костюк
  • Анкита Райна

VB Realty Hawks (Ястребы)

  • Денис Шаповалов
  • Юкі Бхамбри
  • Элина Свитолина
  • Маая Раджешваран Ревати

AOS Eagles (Орлы)

  • Гаэль Монфис
  • Сумит Нагал
  • Паула Бадоса
  • Шривалли Бхамидипати

Game Changers Falcons (Соколы)

  • 🏳️ Даниил Медведєв
  • Рохан Бопанна
  • Магда Линетт
  • Сахаджа Ямалапалли

World Tennis League пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.

World Tennis League Элина Свитолина Гаэль Монфис Рохан Бопанна Марта Костюк Денис Шаповалов Магда Линетт Даниил Медведев Ник Кирьос Паула Бадоса Анкита Райна Сумит Нагал
Fdail
Не поставити Елю с Гаелем в одну команду - тяжкий гріх, який організатори взяли на свою душу) А так, у мене ніколи не знаходилось часу дивитися цей турнір, може в цей раз гляну.
