Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:33
1009
2

Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/8 финала состоится 1 сентября и начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву

Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Коллаж Sport.ua

1 сентября, свою встречу четвертого круга на US Open проведут Марта Костюк (WTA 28) и Каролина Мухова (WTA 13).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка в этом сезоне не радовала стабильностью, хотя местами показывала солидный уровень тенниса. Выход в четвертый круг для Марты уже успех, это ее лучший результат на US Open, если брать все мейджоры, теннисистка максимум доходила до четвертьфинала, это было в прошлом году, в Австралии.

Если анализировать матчи этого турнира, соперницы были среднего уровня, при этом не было легких побед. Британку Кэти Бултер удалось обыграть 6:4, 6:4, сложнее, чем ожидалась, получилась битва против Сонмез из Турции – 7:5, 6:7, 6:3. Пришлось показывать характер в последнем матче с француженкой Диан Парри – 3:6, 6:4, 6:2.

Есть проблемы у Марты с первой подачей, в двух матчах 55% мячей попадало в корт с первого раза и раз 58%. Предыдущие победы прибавили украинке уверенности, но впереди сложная и опытная соперница.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Каролина Мухова

Чешская спортсменка хорошо известна теннисным болельщикам, на ее счету даже есть один финал турнира большого шлема. В прошлом году Мухова возвращалась после операции запястья, хотя сейчас она смогла набрать неплохую форму. Последние два года спортсменка регулярно добиралась до полуфинала US Open.

На этом турнире чешка выиграла все три матча в трех партиях. Сначала одолела легендарного ветерана Винус Уильямс – 6:3, 2:6, 6:1, во втором круге удалось обыграть румынку Кырстю – 7:6, 6:7, 6:4. В последнем матче Мухова прошла в чешском дерби Линду Носкову – 6:7, 6:4, 6:2. У теннисистки есть мастерство, опыт, амбиции, она способна далеко зайти на этом турнире, хотя легких матчей у нее пока не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, а в их первом матче букмекеры отдают небольшой перевес чешской спортсменке. Встречаются две волевые и амбициозные теннисистки, многое будет зависеть от мелочей.

Есть большая вероятность того, что игра затянется, возможно, даже будет три сета. Я думаю, Костюк может выдать хороший матч, ставлю на ее победу с форой +3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
01.09.2025 -
20:00
Каролина Мухова
Фора Костюк (+3.5) 1.66
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Марта Костюк Каролина Мухова US Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Всі чомусь упевнені, що Мухова для Марти зручніша суперниця за Носкову, я ж вважаю навпаки. Лінда гарматниця, так, але не рівня Рибакіної чи Сабаленки - а якраз з тих менш майстерних (принаймні поки що) панчерок, яких Марта своїм рваним малопередбачуваним тенісом і скілами в захисті може запросто вибити з ритму і змусити помилятися. Так, можете мені  заперечити "а як же Сонмез?.. чому з нею було так складно?" - але там, на мій погляд, очевидною була недооцінка з боку українки. 
Мухова ж тенісистка такого ж плану, як і сама Марта, проте досвід на її боці. Проте це не означає, що на корті потрібно перевернутися і підставити животик. Марта, COME ON!
Ответить
0
М1925
Удачи Марте и проявить харьковский характер! 
Ответить
-3
