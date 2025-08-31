ВИДЕО. Зубков сделал ассист в начале матча Трабзонспора в Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
31 августа 2025, 21:51 | Обновлено 31 августа 2025, 21:59
На 16-й минуте хавбек сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу

ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.

«Трабзонспор» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор».

На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0), игра продолжается.

В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

По теме:
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
New Zealander
У Зубкова завжди що не гол чи пас то шедевр там. Кожна активна дія тільки така
