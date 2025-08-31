ВИДЕО. Зубков сделал ассист в начале матча Трабзонспора в Турции
На 16-й минуте хавбек сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.
«Трабзонспор» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор».
На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0), игра продолжается.
В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан заявлен в резерве.
