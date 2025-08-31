Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.

«Трабзонспор» проводит домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0), игра продолжается.

В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

ВИДЕО. Зубков сделал ассист в начале матча Трабзонспора в Турции