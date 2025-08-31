31 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 4-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Самсунспором. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда быстро сдала в последнее время. Только в 2022-м году она наконец-то вернулась на первое место. Но после этого чемпионства (седьмого в истории, но предыдущее было еще в 1984-м году) сначала отошли футболисты на привычные уже вторые роли, а в прошлом сезоне стали седьмыми. И это еще после прихода зимних новичков, в том числе Сикана и особенно Зубкова, а также с появлением на тренерском посту Текке получилось прибавить.

То, что не получилось в прошлом туре, пытаются показать сейчас. Клуб стартовал с серии минимальных, но, главное, побед - по 1:0, сначала с Коджалиеспором, потом Касымпашой, а дальше с Антальяспором. Лучше начал только Галатасарай, и то только с учетом дополнительных показателей при том же стопроцентном результате в плане очков.

Самсунспор

Клуб стал, без сомнений, главным открытием прошлого чемпионата Турции. Он, проводя только третий сезон на уровне Суперлиги за последние два десятилетия, и на второй год после возвращения из второго дивизиона, забрался на третье место. Сложно тут удержаться от аналогий с Жироной образца 2023/2024. Но заодно стоит и помнить судьбу испанского сюрприза в дальнейшем.

Подопечные Томаса Райса в Лиге Европы начали с поражения - безвольно проиграли 1:2 Панатинаикосу в Афинах. Дома с греками забить так и не получилось, и, удержав 0:0, те прошли дальше. Но при этом они начали на внутренней арене с побед. Сначала на своем поле переиграли Генчлербирлиги 2:1, пропустив только на 88-й минуте. Потом за счет позднего автогола Йовановича взяли три очка на поле Коджалиеспора.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду Трабзонспора уже он уступил дважды. И, наконец, в мае на этом же поле была ничья 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Сейчас они в такой слабой форме, что хозяева должны побеждать (коэффициент - 1,81).