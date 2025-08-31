Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Трабзонспор
31.08.2025 21:30 - : -
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
31 августа 2025, 06:19 |
36
0

Трабзонспор – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 31 августа в 21:30 по Киеву

31 августа 2025, 06:19 |
36
0
Трабзонспор – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 4-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Самсунспором. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда быстро сдала в последнее время. Только в 2022-м году она наконец-то вернулась на первое место. Но после этого чемпионства (седьмого в истории, но предыдущее было еще в 1984-м году) сначала отошли футболисты на привычные уже вторые роли, а в прошлом сезоне стали седьмыми. И это еще после прихода зимних новичков, в том числе Сикана и особенно Зубкова, а также с появлением на тренерском посту Текке получилось прибавить.

То, что не получилось в прошлом туре, пытаются показать сейчас. Клуб стартовал с серии минимальных, но, главное, побед - по 1:0, сначала с Коджалиеспором, потом Касымпашой, а дальше с Антальяспором. Лучше начал только Галатасарай, и то только с учетом дополнительных показателей при том же стопроцентном результате в плане очков.

Самсунспор

Клуб стал, без сомнений, главным открытием прошлого чемпионата Турции. Он, проводя только третий сезон на уровне Суперлиги за последние два десятилетия, и на второй год после возвращения из второго дивизиона, забрался на третье место. Сложно тут удержаться от аналогий с Жироной образца 2023/2024. Но заодно стоит и помнить судьбу испанского сюрприза в дальнейшем.

Подопечные Томаса Райса в Лиге Европы начали с поражения - безвольно проиграли 1:2 Панатинаикосу в Афинах. Дома с греками забить так и не получилось, и, удержав 0:0, те прошли дальше. Но при этом они начали на внутренней арене с побед. Сначала на своем поле переиграли Генчлербирлиги 2:1, пропустив только на 88-й минуте. Потом за счет позднего автогола Йовановича взяли три очка на поле Коджалиеспора.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду Трабзонспора уже он уступил дважды. И, наконец, в мае на этом же поле была ничья 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Сейчас они в такой слабой форме, что хозяева должны побеждать (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
31 августа 2025 -
21:30
Самсунспор
Победа Трабзонспора 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Трабзонспор Самсунспор чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Арсений Батагов Александр Зубков Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Футбол | 31 августа 2025, 01:09 9
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Футбол | 30.08.2025, 11:01
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
Футбол | 31.08.2025, 07:09
Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем