31 августа в 21:30 состоится матч 4-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор на домашней арене принимает Самсунспор.

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Украинец Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура