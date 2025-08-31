Турция31 августа 2025, 21:29 | Обновлено 31 августа 2025, 22:25
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Самсунспором
31 августа 2025, 21:29 | Обновлено 31 августа 2025, 22:25
31 августа в 21:30 состоится матч 4-го тура чемпионата Турции.
Трабзонспор на домашней арене принимает Самсунспор.
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
Украинец Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.
