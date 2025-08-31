Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Турция
31 августа 2025, 21:29 | Обновлено 31 августа 2025, 22:25
39
0

Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура

Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Самсунспором

39
0
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

31 августа в 21:30 состоится матч 4-го тура чемпионата Турции.

Трабзонспор на домашней арене принимает Самсунспор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Украинец Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Самсунспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
