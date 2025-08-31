Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
Чемпионат Турции
Трабзонспор
31.08.2025 21:30 – FT 1 : 1
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
31 августа 2025, 23:47 | Обновлено 31 августа 2025, 23:48
121
0

Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором

В дебюте игры украинец сделал голевой па на нигерийца Пола Онуачу

31 августа 2025, 23:47 | Обновлено 31 августа 2025, 23:48
121
0
Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.

«Трабзонспор» сыграл вничью домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор» (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0)

Однако хозяева упустили победу, пропустив гол на 88-й минуте игры (1:1).

У хозяев сыграли три украинца Арсений Батагов отыграл весь матч, Александр Зубков был заменен на 82-й минуте, тогда же Даниил Сикан вышел на поле

Трабзонспор идет на 2-й позиции, имея 10 очков после 4 туров, а лидирует Галатасарай (12 из 12).

Чемпионат Турции. 4-й тур, 31 августа

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голы: Онуачу, 16 – Мариус, 88

По теме:
Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Зубков сделал ассист в начале матча Трабзонспора в Турции
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Самсунспор Александр Зубков Пол Онуачу Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31 августа 2025, 10:02 24
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»

Александр посетил Молдову

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 22
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Футбол | 31.08.2025, 19:54
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
Футбол | 01.09.2025, 00:23
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 114
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
30.08.2025, 19:21 9
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем