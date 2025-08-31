Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
В дебюте игры украинец сделал голевой па на нигерийца Пола Онуачу
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.
«Трабзонспор» сыграл вничью домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор» (1:1).
На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0)
Однако хозяева упустили победу, пропустив гол на 88-й минуте игры (1:1).
У хозяев сыграли три украинца Арсений Батагов отыграл весь матч, Александр Зубков был заменен на 82-й минуте, тогда же Даниил Сикан вышел на поле
Трабзонспор идет на 2-й позиции, имея 10 очков после 4 туров, а лидирует Галатасарай (12 из 12).
Чемпионат Турции. 4-й тур, 31 августа
Трабзонспор – Самсунспор – 1:1
Голы: Онуачу, 16 – Мариус, 88
