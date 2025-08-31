Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился результативной передачей.

«Трабзонспор» сыграл вничью домашний матч 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Самсунспор» (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте Зубков сделал голевую передачу на нигерийца Пола Онуачу, и тот открыл счет в матче (1:0)

Однако хозяева упустили победу, пропустив гол на 88-й минуте игры (1:1).

У хозяев сыграли три украинца Арсений Батагов отыграл весь матч, Александр Зубков был заменен на 82-й минуте, тогда же Даниил Сикан вышел на поле

Трабзонспор идет на 2-й позиции, имея 10 очков после 4 туров, а лидирует Галатасарай (12 из 12).

Чемпионат Турции. 4-й тур, 31 августа

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голы: Онуачу, 16 – Мариус, 88