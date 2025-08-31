Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Орлы идут без потерь: Бенфика одолела Алверку. За этим наблюдал Судаков
Чемпионат Португалии
Алверка
31.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
Бенфика
Португалия
31 августа 2025, 22:07 | Обновлено 31 августа 2025, 22:14
574
0

Анатолий Трубин остался в резервном составе орлов

Getty Images/Global Images Ukraine

Команда «Бенфика» одержала победу в матче 4-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли гостевой матч против команды «Алверка» (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин весь матч оставался в резервном составе Бенфики.

Новичок орлов Георгий Судаков не включен в заявку на матч и наблюдал за игрой с трибуны.

Бенфика выиграла третий матч подряд и идет без потерь в чемпионате

Лидеры: Порту (12), Фамаликау (10), Спортинг, Бенфика, Морейренсе (по 9).

Чемпионат Португалии. 4-й тур, 31 августа

Алверка – Бенфика – 1:2

Голы: Гуй, 85 – Шельдеруп, 5, Дедич, 44

Удаление: Дедич, 70

