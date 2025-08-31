Орлы идут без потерь: Бенфика одолела Алверку. За этим наблюдал Судаков
Анатолий Трубин остался в резервном составе орлов
Команда «Бенфика» одержала победу в матче 4-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли гостевой матч против команды «Алверка» (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин весь матч оставался в резервном составе Бенфики.
Новичок орлов Георгий Судаков не включен в заявку на матч и наблюдал за игрой с трибуны.
Бенфика выиграла третий матч подряд и идет без потерь в чемпионате
Лидеры: Порту (12), Фамаликау (10), Спортинг, Бенфика, Морейренсе (по 9).
Чемпионат Португалии. 4-й тур, 31 августа
Алверка – Бенфика – 1:2
Голы: Гуй, 85 – Шельдеруп, 5, Дедич, 44
Удаление: Дедич, 70
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 1 сентября в 03:00 по Киеву
Команда Кирилла Нестеренко потерпела четвертое поражение