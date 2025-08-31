Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Алверка
31.08.2025 20:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
31 августа 2025, 07:31 |
21
0

Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура чемпионата Португалии 31 августа в 20:00

31 августа 2025, 07:31 |
21
0
Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоится матч четвертого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Алверка и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе в городе Алверка-ду-Рибатежу. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе орлов находятся два украинских футболиста: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Судакова лиссабонский гранд подписал в ночь на 31 число из донецкого Шахтера.

Бенфика провела две игры в новом сезоне национального первенства и набрала шесть очков благодаря победам над Эштрелой (1:0) и Тонделой (3:0). Алверка за три тура заработала 1 пункт: поражения Морейренсе (1:2) и Браге (0:3), ничья с Эштрелой (2:2).

Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Стали известны финансовые условия соглашения Шахтера и Бенфики по Судакову
Судаков перешел в Бенфику. Под каким номером будет играть в Португалии?
«Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики
Алверка Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31 августа 2025, 01:09 3
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:33 10
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.08.2025, 07:15
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
30.08.2025, 22:33 4
Бокс
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем