Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура чемпионата Португалии 31 августа в 20:00
31 августа состоится матч четвертого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Алверка и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе в городе Алверка-ду-Рибатежу. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе орлов находятся два украинских футболиста: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Судакова лиссабонский гранд подписал в ночь на 31 число из донецкого Шахтера.
Бенфика провела две игры в новом сезоне национального первенства и набрала шесть очков благодаря победам над Эштрелой (1:0) и Тонделой (3:0). Алверка за три тура заработала 1 пункт: поражения Морейренсе (1:2) и Браге (0:3), ничья с Эштрелой (2:2).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
