31 августа состоится матч четвертого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Алверка и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе в городе Алверка-ду-Рибатежу. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

В системе орлов находятся два украинских футболиста: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Судакова лиссабонский гранд подписал в ночь на 31 число из донецкого Шахтера.

Бенфика провела две игры в новом сезоне национального первенства и набрала шесть очков благодаря победам над Эштрелой (1:0) и Тонделой (3:0). Алверка за три тура заработала 1 пункт: поражения Морейренсе (1:2) и Браге (0:3), ничья с Эштрелой (2:2).

Алверка – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.