31 августа лиссабонская Бенфика проводит матч четвертого тура чемпионата Португалии против команды Алверка.

На трибунах стадиона присутствует украинский хавбек Георгий Судаков, который ночью подписал контракт с орлами, покинув донецкий Шахтер.

Судаков не попал в заявку на игру и наблюдает за встречей с трибун. Игру против Алверки со скамейке запасных начал еще один украинец – Анатолий Трубин, который уступил место в воротах Самуэлю Соарешу.

Бенфика забила в ворота Алверки пока что только один гол – на 5-й минуте отличился Андреас Шельдеруп.

ФОТО. Судаков присутствует на матче Бенфики в чемпионате Португалии