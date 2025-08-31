Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Судаков присутствует на матче Бенфики в чемпионате Португалии
Португалия
31 августа 2025, 20:42
31 августа орлы играют против команды Алверка в четвертом туре национального первенства

ФОТО. Судаков присутствует на матче Бенфики в чемпионате Португалии
Георгий Судаков

31 августа лиссабонская Бенфика проводит матч четвертого тура чемпионата Португалии против команды Алверка.

На трибунах стадиона присутствует украинский хавбек Георгий Судаков, который ночью подписал контракт с орлами, покинув донецкий Шахтер.

Судаков не попал в заявку на игру и наблюдает за встречей с трибун. Игру против Алверки со скамейке запасных начал еще один украинец – Анатолий Трубин, который уступил место в воротах Самуэлю Соарешу.

Бенфика забила в ворота Алверки пока что только один гол – на 5-й минуте отличился Андреас Шельдеруп.

ФОТО. Судаков присутствует на матче Бенфики в чемпионате Португалии

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
sania
Я щось не дуже зрозумів.Річна оренда з правом викупу? Чи я щось не те прочитав?
MaximusOne
Не брешіть, це Скрипник, а біля нього покрашений Мудрик.
