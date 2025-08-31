ФОТО. Судаков присутствует на матче Бенфики в чемпионате Португалии
31 августа орлы играют против команды Алверка в четвертом туре национального первенства
31 августа лиссабонская Бенфика проводит матч четвертого тура чемпионата Португалии против команды Алверка.
На трибунах стадиона присутствует украинский хавбек Георгий Судаков, который ночью подписал контракт с орлами, покинув донецкий Шахтер.
Судаков не попал в заявку на игру и наблюдает за встречей с трибун. Игру против Алверки со скамейке запасных начал еще один украинец – Анатолий Трубин, который уступил место в воротах Самуэлю Соарешу.
Бенфика забила в ворота Алверки пока что только один гол – на 5-й минуте отличился Андреас Шельдеруп.
