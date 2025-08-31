Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сыграют ли Судаков и Трубин? Стартовый состав Бенфики на игру с Алверкой
Португалия
31 августа 2025, 19:23 | Обновлено 31 августа 2025, 19:26
Сыграют ли Судаков и Трубин? Стартовый состав Бенфики на игру с Алверкой

Матч 4-го тура чемпионата Португалии пройдет 31 августа в 20:00

Сыграют ли Судаков и Трубин? Стартовый состав Бенфики на игру с Алверкой
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Обнародован стартовый состав «Бенфики» на матч 4-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Алверка».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в резервном составе Бенфики.

Новичок орлов Георгий Судаков не включен в заявку на матч.

Встреча начнется 31 августа в 20:00 по киевскому времени.

Лидеры: Порту (12), Фамаликау (10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага, Жил Висенте (по 7), Бенфика (6 из 6).

Сыграют ли Судаков и Трубин? Стартовый состав Бенфики на игру с Алверкой

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
OKs100
Судакова не для игры в стартовом составе покупали в ближайшие недели.
avk2307
