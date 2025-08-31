Обнародован стартовый состав «Бенфики» на матч 4-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Алверка».

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в резервном составе Бенфики.

Новичок орлов Георгий Судаков не включен в заявку на матч.

Встреча начнется 31 августа в 20:00 по киевскому времени.

Лидеры: Порту (12), Фамаликау (10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага, Жил Висенте (по 7), Бенфика (6 из 6).

Сыграют ли Судаков и Трубин? Стартовый состав Бенфики на игру с Алверкой