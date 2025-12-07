«Ему нужно прибавлять». В Португалии назвали слабую сторону игры Трубина
Украинскому вратарю указали на аспект, который ему нужно улучшить
В Португалии обратили внимание на не самые лучшие действия украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 13-го тура чемпионата страны со «Спортингом».
Так, в лиссабонском дерби 24-летний голкипер сделал сразу восемь длинных передач на своих партнеров по команде. Этот показатель является самым высоким в матче среди всех его одноклубников.
Однако только одна из этих передач оказалась точной. Ресурс TVI Noticias сразу же отметил, что украинскому вратарю «нужно прибавлять в этом аспекте игры».
Ранее Трубин ответил на вопрос журналиста о своих великолепных сейвах в матче Лиги чемпионов с «Аяксом».
