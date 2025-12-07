В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Произошел скачок напряжения и сгорела щитовая
Руководитель пресс-службы «Металлиста 1925» Павел Посохов назвал причину отключений электричества на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире, из-за которых харьковчане не доиграли матч с «Вересом».
«Вы все знаете, где расположен «Центральный стадион» в Житомире (или нет). И обычно здесь электроэнергию не отключают. Но перед матчем произошел скачок напряжения до 360, и, как потом выяснилось, – сгорела щитовая. И в районе пропало электричество.
Стадион, конечно, имеет генератор необходимой мощности, но – сгорела щитовая, и она уже не выдерживала, когда запустили генератор, хотя электрики и пытались сделать все от них зависящее максимально оперативно», – сообщил Посохов.
Ранее УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча «Металлист 1925» – «Верес».
