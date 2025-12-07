Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 19:22 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:17
Произошел скачок напряжения и сгорела щитовая

Металлист 1925

Руководитель пресс-службы «Металлиста 1925» Павел Посохов назвал причину отключений электричества на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире, из-за которых харьковчане не доиграли матч с «Вересом».

«Вы все знаете, где расположен «Центральный стадион» в Житомире (или нет). И обычно здесь электроэнергию не отключают. Но перед матчем произошел скачок напряжения до 360, и, как потом выяснилось, – сгорела щитовая. И в районе пропало электричество.

Стадион, конечно, имеет генератор необходимой мощности, но – сгорела щитовая, и она уже не выдерживала, когда запустили генератор, хотя электрики и пытались сделать все от них зависящее максимально оперативно», – сообщил Посохов.

Ранее УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча «Металлист 1925» – «Верес».

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес система освещения прерванные матчи
Иван Чирко Источник: Telegram
Burevestnik
мать замість запобіжників
натягнули презервативи  )
Ответить
0
BAD🖕BOY
Генератор під'єднаний до їх загальної електромережі, коли світло є - він не включається, коли світла немає - він автоматично вмикається. Що тут не зрозуміло? Коли згоріла щитова, яка за це все відповідає, то до одного місця той генератор.
Ответить
0
androma
Та в нас генератор біля кожного магазину стоїть і без всяких районних щитових
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Forwardd111
При чому тут щитова района до генератора???)))) 
Ответить
0
ALFred
Іванов тут на сайті про диверсію якусь всім розповідає, придурок старий Інші воші про змову, проти Металіста, клоуни🤡
Ответить
0
Gargantua
а предохранителей там нет?  у меня сразу выбивает, когда скачки начинаются.
Ответить
0
BAD🖕BOY
Головна причина відсутності світла це ущемльониє руськагаварящиє, які зупиняли нашу техніку на початку війни. З їх слів у всьому винуватий "загнєвающий запад" зі своїми мерседесами та технологіями, ну і звісно Америка зі своїми айфонами. Пришол асвабадитель карлік недоношений с "братской страны"  асвабаждать українців від узурпаторів із заходу, чтобы вернуть былыє времена в говне.
Головна причина відсутності світла  це ждуни і ущемльониє рускагаварящиє, які бряскали касками на Майдані Незалежності і верещали путін прійді, а їх прєзік януОвич кричав астанавітєсь, врешті с'єбався з усім награбованим.
 Ось чому світла немає, ось головна причина!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
