В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире

Руководитель пресс-службы «Металлиста 1925» Павел Посохов назвал причину отключений электричества на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире, из-за которых харьковчане не доиграли матч с «Вересом».

«Вы все знаете, где расположен «Центральный стадион» в Житомире (или нет). И обычно здесь электроэнергию не отключают. Но перед матчем произошел скачок напряжения до 360, и, как потом выяснилось, – сгорела щитовая. И в районе пропало электричество.

Стадион, конечно, имеет генератор необходимой мощности, но – сгорела щитовая, и она уже не выдерживала, когда запустили генератор, хотя электрики и пытались сделать все от них зависящее максимально оперативно», – сообщил Посохов.