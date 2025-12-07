Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 19:03 | Обновлено 07 декабря 2025, 19:04
1

УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес

Материалы матча будут переданы в КДК

УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
ФК Металлист 1925

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».

Встреча началась с опозданием, несколько раз останавливалась из-за отключения прожекторов, а на 20-й минуте матча арбитр Виталий Романов окончательно принял решение прекратить игру.

На основании информации, предоставленной официальными лицами матча, Дирекция УПЛ приняла решение передать все имеющиеся материалы дела на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ для дальнейшего изучения вопроса.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Виталий Романов
Иван Чирко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Burevestnik
могли б почати матч в 12:00.
тепер можуть заху...ти поразку господарям...
