УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
Материалы матча будут переданы в КДК
Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».
Встреча началась с опозданием, несколько раз останавливалась из-за отключения прожекторов, а на 20-й минуте матча арбитр Виталий Романов окончательно принял решение прекратить игру.
На основании информации, предоставленной официальными лицами матча, Дирекция УПЛ приняла решение передать все имеющиеся материалы дела на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ для дальнейшего изучения вопроса.
