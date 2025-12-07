«Он этого не понимал». Трубина обвинили в голе в ворота Бенфики в дерби

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
07 декабря 2025, 17:14 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:17
Лауриндо Фильо оценил действия украинского вратаря

Анатолий Трубин

Португальский тренер и журналист Лауриндо Фильо дал оценку голу, который забил «Спортинг» в ворота украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 13-го тура чемпионата страны.

«Несмотря на плохой прием мяча в исполнении Барренечеа, на мой взгляд, наиболее ответственным за гол «Спортинга» был Трубин. Вратарь не понял, что свободным игроком и оптимальным вариантом для продолжения атаки был Отаменди на левом фланге, на которого не оказывалось никакого давления», – написал Фильо в своем материале для A Bola.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 25 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Трубин ответил на вопрос журналиста о своих великолепных сейвах в матче Лиги чемпионов с «Аяксом».

Анатолий Трубин Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
cаша зардунов
Гол действительно на совести Трубина.
