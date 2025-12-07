НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«Александрия» потерпела разгромное поражение от «Кривбасса»

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко подвел итоги матча против «Кривбасса» (0:3) в 15-м туре УПЛ.

– Сегодня были два разных тайма. В первом мы выглядели очень конкурентоспособными и, считаю, неплохо, но пропустили гол, который сильно повлиял на игру. После перерыва пропустили снова, и игра была «закрыта». Мы не смогли отреагировать и забить в ответ.

– Все голы в ваши ворота сегодня пришли с флангов. Это проблема лазарета?

– Многие видят, что у нас действительно есть проблемы, к сожалению. Мы не можем использовать всех тех игроков, с которыми готовились к этому сезону. Не можем сыграть оптимальным составом. Да, у нас есть другие футболисты, но сегодняшние голы в ворота «Александрии» – следствие индивидуальных действий исполнителей «Кривбасса». Плюс наши невыразительные действия в обороне. У «Кривбасса» очень сильные фланги, мы это понимали.

– Что бы хотели изменить, если бы могли, перед игрой?

– Трудно сказать. Не пропускать первый и второй голы (улыбается). Мы понимали силу «Кривбасса». Но не удалось набрать очки. Все было в наших руках до матча. Нужно двигаться дальше и исправлять ошибки. Работа по усилению? Уже ведется, ведь нужно исправлять положение, в котором оказалась наша команда.

Кривбасс Кривой Рог Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия Кирилл Нестеренко
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
