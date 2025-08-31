Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сандерленд – Брентфорд – 2:1. Полный матч Ярмолюка. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
30.08.2025 17:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
Англия
31 августа 2025, 05:27 | Обновлено 31 августа 2025, 05:32
Сандерленд – Брентфорд – 2:1. Полный матч Ярмолюка. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости вышли вперед первыми благодаря голу Игора Тиаго, но хозяева смогли не просто сравнять счет, но и вырвать победу благодаря голу Изидора в компенсированное ко второму тайму время.

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голы: Ле Фе, 82 (пенальти), Изидор, 90+6 – Игор Тиаго, 78

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Вильзон Изидор (Сандерленд).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Ле Фе (Сандерленд).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
