В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости вышли вперед первыми благодаря голу Игора Тиаго, но хозяева смогли не просто сравнять счет, но и вырвать победу благодаря голу Изидора в компенсированное ко второму тайму время.

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голы: Ле Фе, 82 (пенальти), Изидор, 90+6 – Игор Тиаго, 78

Видеообзор матча: