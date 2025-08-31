Сандерленд – Брентфорд – 2:1. Полный матч Ярмолюка. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура АПЛ
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Брентфордом».
Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости вышли вперед первыми благодаря голу Игора Тиаго, но хозяева смогли не просто сравнять счет, но и вырвать победу благодаря голу Изидора в компенсированное ко второму тайму время.
Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Английская Премьер-лига. 3-й тур
Сандерленд – Брентфорд – 2:1
Голы: Ле Фе, 82 (пенальти), Изидор, 90+6 – Игор Тиаго, 78
Видеообзор матча:
События матча
