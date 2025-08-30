90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6

30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Сандерленд и Брентфорд.

Поединок прошел на арене Стэдиум оф Лайт. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол на 90+6-й минуте забил Вилсон Исидор. До 82-й гости побеждали 1:0, но не только упустили победу, но и вовсе потеряли очки.

Всю встрече в составе пчел отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Брентфорд за три тура набрал всего три очка. У Сандерланда уже есть две победы и шесть пунктов в активе.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Сандерленд – Брентфорд – 2:3

Голы: Ле Фе, 82 (пен.), Исидор, 90+6 – Тиаго, 77

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine