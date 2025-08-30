90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
Пчелы проиграли матч третьего тура АПЛ со счетом 1:2 из-за гол Вилсона Исидора
30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Сандерленд и Брентфорд.
Поединок прошел на арене Стэдиум оф Лайт. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Решающий гол на 90+6-й минуте забил Вилсон Исидор. До 82-й гости побеждали 1:0, но не только упустили победу, но и вовсе потеряли очки.
Всю встрече в составе пчел отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
Брентфорд за три тура набрал всего три очка. У Сандерланда уже есть две победы и шесть пунктов в активе.
АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа
Сандерленд – Брентфорд – 2:3
Голы: Ле Фе, 82 (пен.), Исидор, 90+6 – Тиаго, 77
