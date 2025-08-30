Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
30 августа 2025, 19:04 | Обновлено 30 августа 2025, 19:24
90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6

Пчелы проиграли матч третьего тура АПЛ со счетом 1:2 из-за гол Вилсона Исидора

30 августа 2025, 19:04 | Обновлено 30 августа 2025, 19:24
90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Сандерленд и Брентфорд.

Поединок прошел на арене Стэдиум оф Лайт. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Решающий гол на 90+6-й минуте забил Вилсон Исидор. До 82-й гости побеждали 1:0, но не только упустили победу, но и вовсе потеряли очки.

Всю встрече в составе пчел отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Брентфорд за три тура набрал всего три очка. У Сандерланда уже есть две победы и шесть пунктов в активе.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Сандерленд – Брентфорд – 2:3

Голы: Ле Фе, 82 (пен.), Исидор, 90+6 – Тиаго, 77

По теме:
Челси остается непобедимым в АПЛ на Стэмфорд Бридж в 2025 году
Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне
Брентфорд Сандерленд Егор Ярмолюк пенальти Игор Тиаго Энцо Ле Фе Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
