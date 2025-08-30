Сандерленд – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии.
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Сандерленд – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана
Поединок состоится 30 августа в 22:30 по Киеву