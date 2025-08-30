Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Сандерленд
30.08.2025 17:00 – 47 0 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2025, 16:59 | Обновлено 30 августа 2025, 17:01
77
0

Сандерленд – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии.

30 августа 2025, 16:59 | Обновлено 30 августа 2025, 17:01
77
0
Сандерленд – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сандерленд – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
Сандерленд чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:47 31
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана

Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30 августа 2025, 16:33 0
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 августа в 22:30 по Киеву

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Футбол | 29.08.2025, 21:53
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 290
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем