В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция