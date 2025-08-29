В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

В прошлом сезоне коллектив впервые за 8 лет получил право снова выступать в АПЛ – «черные коты» заняли 4-е место в Чемпионшипе, а затем победили «Ковентри» и «Шеффилд Юнайтед» в стыковых играх за повышение. После выхода в высший дивизион команда установила рекорд по количеству расходов на трансферы среди новичков лиги – «Сандерленд» потратил более 160 миллионов евро, подписав 14 футболистов (учитывая аренды).

В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата клуб разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, но во 2-м уступил 2:0 такому же новичку «Бернли». Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/32 финала после поражения против Хаддерсфилда в серии пенальти.

Следует отметить, что в состоянии команды играют 2 украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Правда, в заявку на официальные матчи клуба в этом сезоне ни один из них еще не попадал.

Брентфорд

В последние несколько сезонов коллектив демонстрирует довольно стабильную игру и уже закрепил за собой статус крепкого середняка чемпионата. Однако теперь все может измениться, ведь летом команду покинул многолетний главный тренер Томас Франк и несколько основных игроков, в том числе Брайан Мбемо и Кристиан Нергор (а также к ним может присоединиться Йоан Висса). Тем не менее, «Брентфорд» провел неплохую трансферную кампанию, подписав Келлехера, Гендерсона, Уаттара и других игроков.

Новый сезон чемпионата «пчелы» начали с поражения 3:1 против «Ноттингема», однако уже в следующем туре команда минимально победила «Астон Виллу». В Кубке английской лиги клуб одолел «Борнмут» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

В состоянии «пчел» также играет 1 украинец – полузащитник Егор Ярмолюк. 21-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе команды.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались в очных играх в рамках Чемпионшипа в сезоне 2017/18. Тогда 1 поединок завершился вничью, а в остальном победу одержал «Брентфорд».

Интересные факты

«Сандерленд» одержал лишь 1 победу в последних 6 домашних играх. Также за этот период на счету команды 4 поражения и 1 ничья.

«Брентфорд» забил 66 голов в прошлом сезоне чемпионата – 5-й лучший показатель среди всех команд.

В последних 6 выездных играх «Брентфорд» одержал 3 победы, дважды сыграл вничью и 1 раз проиграл.

Возможные стартовые составы

Сандерленд: Роэфс – Мандава, Силт, Альдерете, Хьюм – Садики, Джака, Диарра – Адингра, Майенда, Тальби

Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамгор, Уаттара – Тьяго

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.