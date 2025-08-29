Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
30.08.2025 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 августа 2025, 21:33 |
19
0

Сандерленд – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 августа в 17:00 по Киеву

29 августа 2025, 21:33 |
19
0
Сандерленд – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

В прошлом сезоне коллектив впервые за 8 лет получил право снова выступать в АПЛ – «черные коты» заняли 4-е место в Чемпионшипе, а затем победили «Ковентри» и «Шеффилд Юнайтед» в стыковых играх за повышение. После выхода в высший дивизион команда установила рекорд по количеству расходов на трансферы среди новичков лиги – «Сандерленд» потратил более 160 миллионов евро, подписав 14 футболистов (учитывая аренды).

В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата клуб разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, но во 2-м уступил 2:0 такому же новичку «Бернли». Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/32 финала после поражения против Хаддерсфилда в серии пенальти.

Следует отметить, что в состоянии команды играют 2 украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Правда, в заявку на официальные матчи клуба в этом сезоне ни один из них еще не попадал.

Брентфорд

В последние несколько сезонов коллектив демонстрирует довольно стабильную игру и уже закрепил за собой статус крепкого середняка чемпионата. Однако теперь все может измениться, ведь летом команду покинул многолетний главный тренер Томас Франк и несколько основных игроков, в том числе Брайан Мбемо и Кристиан Нергор (а также к ним может присоединиться Йоан Висса). Тем не менее, «Брентфорд» провел неплохую трансферную кампанию, подписав Келлехера, Гендерсона, Уаттара и других игроков.

Новый сезон чемпионата «пчелы» начали с поражения 3:1 против «Ноттингема», однако уже в следующем туре команда минимально победила «Астон Виллу». В Кубке английской лиги клуб одолел «Борнмут» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

В состоянии «пчел» также играет 1 украинец – полузащитник Егор Ярмолюк. 21-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе команды.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались в очных играх в рамках Чемпионшипа в сезоне 2017/18. Тогда 1 поединок завершился вничью, а в остальном победу одержал «Брентфорд».

Интересные факты

  • «Сандерленд» одержал лишь 1 победу в последних 6 домашних играх. Также за этот период на счету команды 4 поражения и 1 ничья.
  • «Брентфорд» забил 66 голов в прошлом сезоне чемпионата – 5-й лучший показатель среди всех команд.
  • В последних 6 выездных играх «Брентфорд» одержал 3 победы, дважды сыграл вничью и 1 раз проиграл.

Возможные стартовые составы

Сандерленд: Роэфс – Мандава, Силт, Альдерете, Хьюм – Садики, Джака, Диарра – Адингра, Майенда, Тальби

Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде – Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Дамгор, Уаттара – Тьяго

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
30 августа 2025 -
17:00
Брентфорд
Тотал больше 2 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Соглашение достигнуто. Ливерпуль согласился отдать защитника в Рому
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Сандерленд Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк Тимур Тутеров Назарий Русин
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Футбол | 29 августа 2025, 20:10 0
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19

Михайленко назвал заявку на три топ-матча

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29.08.2025, 14:29
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 269
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем