Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес является лидером по количеству ассистов в 2025 году среди игроков АПЛ: аргентинец отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях.

30 августа состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Челси» и «Фулхэм». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Также Энцо во второй раз забил и отдал ассист в одном матче Премьер-лиги в футболке лондонского клуба. Впервые аргентинский полузащитник сделал это в 2024 году против «Лестера».

Забитый мяч и голевая передача стали 17-м и 18-м результативными действиями Фернандеса в 2025 году.

После этого матча «Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Фулхэм» занял 15-е место.

Enzo Fernández has provided more assists than any other Premier League player across all competitions in 2025 (10). 🔵🌟 pic.twitter.com/8CTEaktCkj — Pubity Sport (@pubitysport) August 30, 2025