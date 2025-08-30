Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году
Энцо Фернандес стал одним из героев матча против «Фулхэма»
Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес является лидером по количеству ассистов в 2025 году среди игроков АПЛ: аргентинец отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях.
30 августа состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Челси» и «Фулхэм». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Также Энцо во второй раз забил и отдал ассист в одном матче Премьер-лиги в футболке лондонского клуба. Впервые аргентинский полузащитник сделал это в 2024 году против «Лестера».
Забитый мяч и голевая передача стали 17-м и 18-м результативными действиями Фернандеса в 2025 году.
После этого матча «Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Фулхэм» занял 15-е место.
Enzo Fernández has provided more assists than any other Premier League player across all competitions in 2025 (10). 🔵🌟 pic.twitter.com/8CTEaktCkj— Pubity Sport (@pubitysport) August 30, 2025
Enzo Fernandez has scored and assisted in a Premier League game for the second time in a Chelsea shirt:— Squawka Live (@Squawka_Live) August 30, 2025
⚽️🅰️ vs. Leicester (2024)
⚽️🅰️ vs. Fulham (2025)
He now has 18 goal contributions across all competitions in 2025. 💪 pic.twitter.com/nBxIxhPpYI
