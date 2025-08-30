Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году
Англия
30 августа 2025, 20:07 |
Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году

Энцо Фернандес стал одним из героев матча против «Фулхэма»

Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес является лидером по количеству ассистов в 2025 году среди игроков АПЛ: аргентинец отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях.

30 августа состоялся поединок 3-го тура чемпионата Англии между командами «Челси» и «Фулхэм». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Также Энцо во второй раз забил и отдал ассист в одном матче Премьер-лиги в футболке лондонского клуба. Впервые аргентинский полузащитник сделал это в 2024 году против «Лестера».

Забитый мяч и голевая передача стали 17-м и 18-м результативными действиями Фернандеса в 2025 году.

После этого матча «Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Фулхэм» занял 15-е место.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча
Наконец-то! Аморим сумел набрать больше очков в АПЛ, чем сыграть матчей
Фулхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Энцо Фернандес Челси - Фулхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии
