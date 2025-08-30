Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Фулхэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

Счет на 9-й компенсированной до первого тайма минуте открыл бразилец Жоао Педро после подачи с углового от Энцо Фернандеса. Во втором тайме забил уже сам аргентинец, реализовав пенальти.

«Фулхэм» – это уже третий соперник из Лондона для «Челси» на старте этого сезона АПЛ.

Английская Премьер-лига. 3-й тур, 30 августа

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Педро, 45+9, Энцо, 56 (пен.)

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
