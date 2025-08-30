Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
В субботу, 30 августа, состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Фулхэм».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
Счет на 9-й компенсированной до первого тайма минуте открыл бразилец Жоао Педро после подачи с углового от Энцо Фернандеса. Во втором тайме забил уже сам аргентинец, реализовав пенальти.
«Фулхэм» – это уже третий соперник из Лондона для «Челси» на старте этого сезона АПЛ.
Английская Премьер-лига. 3-й тур, 30 августа
Челси – Фулхэм – 2:0
Голы: Педро, 45+9, Энцо, 56 (пен.)
Local derby W! ✊#CFC | #CHEFUL pic.twitter.com/oh1MIk7YNX— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2025
