Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм

В субботу, 30 августа, состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Фулхэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

Счет на 9-й компенсированной до первого тайма минуте открыл бразилец Жоао Педро после подачи с углового от Энцо Фернандеса. Во втором тайме забил уже сам аргентинец, реализовав пенальти.

«Фулхэм» – это уже третий соперник из Лондона для «Челси» на старте этого сезона АПЛ.

Английская Премьер-лига. 3-й тур, 30 августа

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Педро, 45+9, Энцо, 56 (пен.)