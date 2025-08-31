Англия31 августа 2025, 01:35 | Обновлено 31 августа 2025, 01:36
Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Фулхэмом».
Встречу принимал «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по Киеву.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Энцо Фернандеса.
Английская Премьер-лига. 3-й тур
Челси – Фулхэм – 2:0
Голы: Жоао Педро, 45+7, Энцо Фернандес, 56 (пенальти)
События матча
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
