Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Фулхэмом».

Встречу принимал «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по Киеву.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Энцо Фернандеса.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Жоао Педро, 45+7, Энцо Фернандес, 56 (пенальти)