  4. Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
30.08.2025 14:30 – FT 2 : 0
Фулхэм
Англия
31 августа 2025, 01:35 | Обновлено 31 августа 2025, 01:36
Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги

Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Фулхэмом».

Встречу принимал «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Энцо Фернандеса.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Челси – Фулхэм – 2:0

Голы: Жоао Педро, 45+7, Энцо Фернандес, 56 (пенальти)

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
Энцо Фернандес Жоао Педро Жункейра Челси Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
