Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
30.08.2025 14:30 - : -
Фулхэм
Англия
29 августа 2025, 18:20 | Обновлено 29 августа 2025, 18:28
Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 августа в 14:30 по Киеву

В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Челси

Чемпионы мира и победители Лиги конференций подходят к матчу в прекрасной форме. Хотя на предсезонке лондонцы провели всего две игры (преодолели леверкузенский «Байер» и итальянский «Милан») из-за позднего завершения прошлого сезона, команда уже показала готовность побеждать. Летнее трансферное окно «синие» провели перфектно, ведь клуб усилил все проблемные позиции и избавился от ненужных игроков, выручив за них неплохие средства.

Первая игра «Челси» в новом сезоне АПЛ против «Кристалл Пелас» завершилась вничью 1:1, однако уже в следующем матче команда сокрушила «Вест Хэм» со счетом 1:5.

Фулхэм

За последние несколько сезонов команда доказала свой статус крепкого середняка, который может создавать проблемы даже для топ-клубов. Именно это умение помогло «дачникам» получить 54 очка и занять 11 место в турнирной таблице АПЛ 2024/25. Летом состав команды практически не изменился – не было ни знаковых подписей, ни значимых отходов.

В первых 2-х играх нового розыгрыша чемпионата коллектив дважды сыграл вничью 1:1 – против «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед». Однако в Кубке английской лиги «Фулхэм» спокойно обыграл «Бристоль» со счетом 2:0 и пробился в 1/16 финала.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами преимущество находится на стороне «Челси». «Синие» за это время одержали 4 победы, а еще в одном поединке выиграть смог «Фулхэм».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Челси» на Стемфорд Бридж в АПЛ продолжается уже 10 поединков подряд. В последний раз команда уступала еще в декабре 2024 года в матче против «Фулхэма».
  • В последних 7 выездных играх «Фулхэм» одержал 2 победы, 4 раза проиграл и 1 матч сыграл вничью.
  • Ни в одной из последних 11 игр между командами не было забито более 3 голов.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс – Кайседо, Фернандес – Нету, Жоау Педро, Эстевао – Дилап

Фулхэм: Лено – Кастань, Бесси, Андерсен, Тете – Берге, Лукич – Ивоби, Смит-Роу, Сессеньон – Хименес

Прогноз

Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.63.

Челси
30 августа 2025 -
14:30
Фулхэм
