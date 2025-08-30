Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
30.08.2025 14:30 – FT 2 : 0
Фулхэм
Англия
30 августа 2025, 14:30 | Обновлено 30 августа 2025, 17:25
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 августа в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Фулхэм
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
Хавбек Челси является лидером среди игроков АПЛ по ассистам в 2025 году
ОФИЦАИЛЬНО. Топ-лето Ливерпуля. Клуб продлил контракт лидера
Большой скандал в Челси. Известный игрок отказался возвращаться в клуб
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
