Англия30 августа 2025, 14:30 | Обновлено 30 августа 2025, 17:25
852
1
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 14:30 матч чемпионата Англии
30 августа 2025, 14:30 | Обновлено 30 августа 2025, 17:25
852
1
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ФулхэмСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
События матча
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 78
«Бенфика» может приобрести Михаила
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 110
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку
Футбол | 30.08.2025, 13:47
Футбол | 30.08.2025, 19:40
Биатлон | 29.08.2025, 19:58
Популярные новости
29.08.2025, 14:01 2
29.08.2025, 14:53 290
29.08.2025, 19:16 9
29.08.2025, 11:21 6
28.08.2025, 20:39 3
29.08.2025, 00:36 106
29.08.2025, 01:45
28.08.2025, 22:17 25
зможе протистояти Челсі, який ще без Мудрика.