Женская команда Металлист 1925 из Харькова продолжает выступление в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

В матче за третье место играют Металлист 1925 и нидерландский ПСВ, игра запланирована на 30 августа в 13:00.

Мини-турнир 2-го квалификационного раунда принимает Стокгольм, столица Швеции.

Ранее в полуфинале харьковский клуб уступил в результативной перестрелке со шведской командой Хаммарбю (4:5).

В решающем матче мини-турнира 30 августа в 20:00 сыграют Хаммарбю (Швеция) и Манчестер Юнайтед (Англия), победивший ПСВ (4:0).

Квалификация Q2 женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видетрансляцию проводит телеканал УПЛ-ТБ