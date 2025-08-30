Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
30 августа 2025, 12:55 |
223
0

Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 августа в 13:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов

30 августа 2025, 12:55 |
223
0
Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

Женская команда Металлист 1925 из Харькова продолжает выступление в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

В матче за третье место играют Металлист 1925 и нидерландский ПСВ, игра запланирована на 30 августа в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир 2-го квалификационного раунда принимает Стокгольм, столица Швеции.

Ранее в полуфинале харьковский клуб уступил в результативной перестрелке со шведской командой Хаммарбю (4:5).

В решающем матче мини-турнира 30 августа в 20:00 сыграют Хаммарбю (Швеция) и Манчестер Юнайтед (Англия), победивший ПСВ (4:0).

Квалификация Q2 женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видетрансляцию проводит телеканал УПЛ-ТБ

По теме:
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Рух
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лига чемпионов по футболу среди женщин Металлист 1925 ПСВ смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29 августа 2025, 13:57 9
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29 августа 2025, 13:32 4
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ

Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»

Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30.08.2025, 01:32
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Довбик принял решение по трансферу в Милан
Футбол | 30.08.2025, 12:18
Довбик принял решение по трансферу в Милан
Довбик принял решение по трансферу в Милан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 122
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 6
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
28.08.2025, 23:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем