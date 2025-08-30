Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 августа в 13:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов
Женская команда Металлист 1925 из Харькова продолжает выступление в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.
В матче за третье место играют Металлист 1925 и нидерландский ПСВ, игра запланирована на 30 августа в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мини-турнир 2-го квалификационного раунда принимает Стокгольм, столица Швеции.
Ранее в полуфинале харьковский клуб уступил в результативной перестрелке со шведской командой Хаммарбю (4:5).
В решающем матче мини-турнира 30 августа в 20:00 сыграют Хаммарбю (Швеция) и Манчестер Юнайтед (Англия), победивший ПСВ (4:0).
Квалификация Q2 женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира
Металлист 1925 – ПСВ. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видетрансляцию проводит телеканал УПЛ-ТБ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог
Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»