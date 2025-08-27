9 голов в матче. Металлист 1925 уступил Хаммарбю в яркой игре женской ЛЧ

Женская команда Металлист 1925 из Харькова проиграла в стартовом матче женской Лиги чемпионов 2025/26.

Мини-турнир 2-го квалификационного раунда принимает Стокгольм, столица Швеции.

В стартовой игре, которая получилась очень результативной, харьковский клуб уступил шведской команде Хаммарбю (4:5).

Хаммарбю как победитель дуэли в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с Манчестер Юнайтед, который разгромил ПСВ Эйндховен (4:0).

Харьковский Металлист 1925 в утешительном матче за третье место встретится 30 августа с нидерландским ПСВ.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Полуфинал

27 августа 2025 года. Стокгольм (Швеция). Стадион 3Арена

20:00. Хаммарбю (Швеция) – Металлист 1925 (Украина) – 5:4

Голы: Вангерхайм, 5, 61, Тандберг, 62, 90+3, Блакстад, 69 – Гирин, 22, Апанащенко, 55, Брагстад, 80 (автогол), Андрухив, 90

Хаммарбю: Лоек, Гольмберг, Карлссон (к), Брагстад, Блекстад, Йорамо, Койвисто, Гасунд, Леннартссон, Вангерхайм, Йосендаль.

Запас: Эдруд, Юрандер, Бое Соренсен, Спрунг, Рейди, Тандберг, Сьодаль, Перссон, Петерсон, Нилен, Мирен, Пец.

Главный тренер: Мартин Сегрен

Металлист 1925: Бондарчук, Басанская, Котик, Апанащенко (к), Подольская, Петрик, Алексанян, Гирин, Андрухив, Кунина, Молодюк.

Запас: Славич, Денищич, Ольхова, Кревская, Иванченко, Колодий, Заборовец, Шевчук, Дружченко.

Главный тренер: Наталия Зинченко

Арбитр: Александра Колен (Франция). Ассистенты арбитра: Клотильд Брассар (Франция), Зузана Шпиндлерова (Чехия). Четвертый арбитр: Михаэла Пахтова (Чехия). Наблюдатель судейства: Грациела Пирриаторе (Италия). Делегат УЕФА: Райли Эллермаа (Эстония).

