Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 августа 2025, 08:41 | Обновлено 27 августа 2025, 08:42
Хаммарбю – Металлист 1925. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 августа в 20:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов

Хаммарбю – Металлист 1925. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

Женская команда Металлист 1925 из Харькова начинает свой путь в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

Мини-турнир принимает Стокгольм, столица Швеции. Первый матч запланирован на 27 августа в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) харьковский клуб встретится со шведской командой Хаммарбю.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с лучшим в паре Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Хаммарбю – Металлист 1925. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Лига чемпионов по футболу среди женщин смотреть онлайн Хаммарбю Металлист 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
