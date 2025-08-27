Женская команда Металлист 1925 из Харькова начинает свой путь в розыгрыше женской Лиги чемпионов 2025/26.

Мини-турнир принимает Стокгольм, столица Швеции. Первый матч запланирован на 27 августа в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) харьковский клуб встретится со шведской командой Хаммарбю.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 30 августа сыграет с лучшим в паре Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Хаммарбю – Металлист 1925. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

