Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:59
Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом

Харьковский клуб поблагодарил болельщиков

Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» поблагодарил болельщиков после отменённого матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса».

Поединок на «Центральном стадионе» в Житомыре несколько раз прерывали из-за отключения света и проблем с искусственным освещением.

Главный арбитр после нескольких попыток возобновить игру увёл команды в раздевалки и объявил о досрочном завершении встречи.

«Несмотря на все обстоятельства, которые произошли, хочется поблагодарить каждого, кто в этот прохладный декабрьский день поддерживал «Металлист 1925», – сообщила пресс-служба.

После инцидента УПЛ передала дело в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для дальнейшего рассмотрения ситуации.

