Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом
Харьковский клуб поблагодарил болельщиков
Харьковский «Металлист 1925» поблагодарил болельщиков после отменённого матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса».
Поединок на «Центральном стадионе» в Житомыре несколько раз прерывали из-за отключения света и проблем с искусственным освещением.
Главный арбитр после нескольких попыток возобновить игру увёл команды в раздевалки и объявил о досрочном завершении встречи.
«Несмотря на все обстоятельства, которые произошли, хочется поблагодарить каждого, кто в этот прохладный декабрьский день поддерживал «Металлист 1925», – сообщила пресс-служба.
После инцидента УПЛ передала дело в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для дальнейшего рассмотрения ситуации.
