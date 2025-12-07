Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом

Харьковский «Металлист 1925» поблагодарил болельщиков после отменённого матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса».

Поединок на «Центральном стадионе» в Житомыре несколько раз прерывали из-за отключения света и проблем с искусственным освещением.

Главный арбитр после нескольких попыток возобновить игру увёл команды в раздевалки и объявил о досрочном завершении встречи.

«Несмотря на все обстоятельства, которые произошли, хочется поблагодарить каждого, кто в этот прохладный декабрьский день поддерживал «Металлист 1925», – сообщила пресс-служба.

После инцидента УПЛ передала дело в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для дальнейшего рассмотрения ситуации.