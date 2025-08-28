ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины

Клуб Первой лиги Украины – ЮКСА Тарасовка – получил техническое поражение в Кубке Украины. Причина – выход на поле игрока, не заявленного на матч.

На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

Клуб из Киевской области одержал на выезде победу над винницкой «Нивой» со счетом 3:1 в поединке 1/32 финала Кубка Украины.

«Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК ЮКСА (Тарасовка) во время матча Кубка Украины по футболу-2025/2026 ФК «Нива» (Винница) – ФК ЮКСА (Тарасовка), состоявшийся 24 августа 2025 года, аннулировал результат матча.

Решено засчитать ФК ЮКСА (Тарасовка) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК «Нива» (Винница) – техническую победу со счетом 3:0 и исключить команду ФК ЮКСА (Тарасовка) из розыгрыша Кубка Украины по футболу-2025/26 (за участие в матче футболиста, фамилия которого не была внесена в рапорт арбитра поединка)», – сообщили в УАФ.