Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Решающий гол на 90+4-й минуте забил Гарри Кейн и спас мюнхенцев от овертаймов. Гарри оформил дубль в этой встрече – на 16-й минуте он реализовал пенальти. Английский форвард мог отличиться и трижды, если бы забил 11-метровый на 76-й.

Еще один мяч для подопечных Венсана Компани положил Майкл Олисе, а у хозяев дважды забил Фатих Кайя.

Веен выступает в третьем по силе дивизионе страны. Несмотря на скромный статус, этот коллектив заставил понервничать фанатов немецкого гранда.

Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Веен – Бавария – 2:3

Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51