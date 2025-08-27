Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Германии
Веен
27.08.2025 21:45 – FT 2 : 3
Бавария
Кубок Германии
27 августа 2025, 23:44 | Обновлено 27 августа 2025, 23:47
Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги

Мюнхенцы добыли непростую победу над ФК Веен со счетом 3:2 в 1/32 финала

Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Решающий гол на 90+4-й минуте забил Гарри Кейн и спас мюнхенцев от овертаймов. Гарри оформил дубль в этой встрече – на 16-й минуте он реализовал пенальти. Английский форвард мог отличиться и трижды, если бы забил 11-метровый на 76-й.

Еще один мяч для подопечных Венсана Компани положил Майкл Олисе, а у хозяев дважды забил Фатих Кайя.

Веен выступает в третьем по силе дивизионе страны. Несмотря на скромный статус, этот коллектив заставил понервничать фанатов немецкого гранда.

Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Веен – Бавария – 2:3

Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51

Гарри Кейн пенальти Бавария Веен Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
