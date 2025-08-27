Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги
Мюнхенцы добыли непростую победу над ФК Веен со счетом 3:2 в 1/32 финала
27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.
Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Решающий гол на 90+4-й минуте забил Гарри Кейн и спас мюнхенцев от овертаймов. Гарри оформил дубль в этой встрече – на 16-й минуте он реализовал пенальти. Английский форвард мог отличиться и трижды, если бы забил 11-метровый на 76-й.
Еще один мяч для подопечных Венсана Компани положил Майкл Олисе, а у хозяев дважды забил Фатих Кайя.
Веен выступает в третьем по силе дивизионе страны. Несмотря на скромный статус, этот коллектив заставил понервничать фанатов немецкого гранда.
Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа
Веен – Бавария – 2:3
Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51
