Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Германии
Веен
27.08.2025 21:45 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
27 августа 2025, 02:39
1
0

Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Германии 27 августа в 21:45

27 августа 2025, 02:39 |
1
0
Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Германии между командами Веен и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе BRITA-Арена в городе Висбаден. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива проведут свою первую игру в нынешнем розыгрыше национального Кубка и определят последнего участника 1/16 финала.

Веен выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии. Бавария является действующем чемпионом Бундеслиги.

Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Веен – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Веен Бавария смотреть онлайн Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
