Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Германии 27 августа в 21:45
27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Германии между командами Веен и Бавария.
Поединок пройдет на стадионе BRITA-Арена в городе Висбаден. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оба коллектива проведут свою первую игру в нынешнем розыгрыше национального Кубка и определят последнего участника 1/16 финала.
Веен выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии. Бавария является действующем чемпионом Бундеслиги.
Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе
Поединок состоится 27 августа в 19:45 по Киеву