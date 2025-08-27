27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Германии между командами Веен и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе BRITA-Арена в городе Висбаден. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Оба коллектива проведут свою первую игру в нынешнем розыгрыше национального Кубка и определят последнего участника 1/16 финала.

Веен выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии. Бавария является действующем чемпионом Бундеслиги.

Веен – Бавария. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.