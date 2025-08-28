Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за мюнхенцев в этой встрече оформил Гарри Кейн.

Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Веен – Бавария – 2:3

Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51

Видеообзор матча