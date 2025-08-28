Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор
Кубок Германии
Веен
27.08.2025 21:45 – FT 2 : 3
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
28 августа 2025, 01:56 |
77
0

Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Германии 2025/26

28 августа 2025, 01:56 |
77
0
Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.

Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за мюнхенцев в этой встрече оформил Гарри Кейн.

Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Веен – Бавария – 2:3

Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Fatih Kaya (Веен).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Fatih Kaya (Веен).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
По теме:
Главный тренер Гримсби Таун прокомментировал победу над МЮ
Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
Веен Бавария видео голов и обзор пенальти Кубок Германии по футболу Гарри Кейн Майкл Олисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27 августа 2025, 05:52 0
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»

Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27.08.2025, 19:59
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27.08.2025, 23:57
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
Футбол | 28.08.2025, 02:46
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем