Веен – Бавария – 2:3. Как забил Кейн на 90+4-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Германии 2025/26
27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.
Поединок прошел на стадионе BRITA-Арена в Висбадене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Дубль за мюнхенцев в этой встрече оформил Гарри Кейн.
Кубок Германии 2025/26. 1/32 финала, 27 августа
Веен – Бавария – 2:3
Голы: Кайя, 64, 69 – Кейн, 16 (пен.), 90+4, Олисе, 51
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Fatih Kaya (Веен).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Fatih Kaya (Веен).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
