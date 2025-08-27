27 августа на БРИТА-Арена пройдет матч 1/32 финала кубка Германии, в котором Веен встретится с Баварией. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Веен

Команда, говоря откровенно, должна быть довольна тем, что получает возможность принять в Висбадене главного гранда немецкого футбола, причем в официальном поединке. Так что можно будет за счет продажи билетов неплохо за раз пополнить свою бюджет. Ведь в продолжение борьбы в турнире тут никто особенно не верит, конечно же.

До 90-х лет клуб и вовсе играли только на аматорском уровне. Впрочем, несколько раз, в том числе и в 2023/2024, удавалось сыграть в Бундеслиге 2 - но, как правило, все заканчивалось вылетом после первого же года выступлений. Более того, после того, как в прошлом сезоне в третьем дивизионе взяли только девятое место, сейчас уже тоже осечек хватало - и вничью играли, и проигрывали уже. В общем, каких-то резких прорывов не стоит прогнозировать.

Бавария

Клуб все еще помнит позапрошлый сезон. Тогда уникально не складывалось: гранд не взял ни единого трофея, а в Бундеслиге даже откатился на третье место. Да, Компани, пришедший год назад, сразу же и достаточно уверенно вернул серебряную салатницу. Но в остальных турнирах, в том числе в прошлом розыгрыше кубка Германии, не получилось чего-то добиться.

После короткой летней паузы уже получилось сразу взять новый трофей. Минимально обыграв Штутгарт (с решающим голом Луиса Диаса, самого дорогого летнего новичка), оформили Суперкубок - как минимум, Кейн, не разбалованный трофеями, рад и такому. Харри, кстати, разразился хет-триком в субботу, в первом поединке Бундеслиге. Кроме того, дубль у Олисе, а у Диаса гол и пара ассистов, и в итоге РБ Лейпциг обыграли 6:0!

Статистика личных встреч

Впервые настолько разные по уровню команды сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают, насколько уверенно выиграют статусные гости. Они, может, не повторял итог поединка с Лейпцигом, но выиграют снова с форой -3,0 голов (коэффициент - 1,66).