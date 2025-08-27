27 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Веен и Бавария.

Коллективы играют на стадион BRITA-Арена в Висбадена. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мюнхенцы повели со счетом 2:0 на 51-й минуте. За подопечных Венсана Компани отличились Гарри Кейн (пенальти) и Майкл Олисе.

Однако Веен, который выступает в третьем по силе дивизионе страны, сумел забить дважды и сравнять счет на 69-й – 2:2. Дубль оформил Фатих Кайя.

Уже на 76-й Кейн мог снова вывести Баварию вперед, но не сумел реализовать пенальти, еще и упустив шанс сделать дубль.

❗️ ВИДЕО. Бавария позволила команде третьего дивизиона отыграться со счета 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine