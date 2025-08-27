ВИДЕО. Как Радукану разгромила индонезийку и вышла в 1/16 финала US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 36) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

В 1/32 финала британка, которая в 2021 году выиграла трофей US Open, разгромила представительницу Индонезии Джанис Тджен (WTA 149) за 1 час и 1 минуту.

US Open 2025. 1/32 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Джанис Тджен (Индонезия) [Q] – 6:2, 6:1

Радукану и Тджен провели первое очное противостояние.

На старте мейджора в Нью-Йорке Эмма обыграла Ену Шибахару, а Джанис выбила Веронику Кудерметову.

Следующей оппоненткой Радукану будет победительница матча Елена Рыбакина – Тереза Валентова.