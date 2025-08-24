Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Радукану добыла первую победу в Нью-Йорке со времен триумфа на US Open 2021
24 августа 2025, 20:20 | Обновлено 24 августа 2025, 20:28
Радукану добыла первую победу в Нью-Йорке со времен триумфа на US Open 2021

Эмма разгромила Эну Шибахару в двух сетах в матче 1/64 финала мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 35) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/64 финала британка разгромила представительницу Японии Эну Шибахару (WTA 130) за 1 час и 3 минуты, отдав всего три гейма.

US Open 2021. 1/64 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Эна Шибахара (Япония) [Q] – 6:1, 6:2

Это былая вторая встреча соперниц. В 2024 году Эмма одолела Эну на травяных соревнованиях в Ноттингеме.

Радукану добыла первую победу на US Open с 2021 года, когда взяла трофей в Нью-Йорке.

Ее следующей оппоненткой будет победительница противостояния Дженис Тьен – Вероника Кудерметова.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
US Open 2021 Эна Шибахара Эмма Радукану
