Проблемы со здоровьем. Теннисистка из топ-30 WTA досрочно завершила сезон
Эмма Радукану хочет сосредоточиться на восстановлении и подготовке к следующему сезону
Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 29) досрочно завершила сезон 2025.
Радукану проиграла в первом круге как в Ухане, так и в Нинбо, при этом во время каждого матча у нее проверяли давление и жизненные показатели. Между этими турнирами она посещала врача.
Кроме того, на прошлой неделе Эмма чувствовала себя плохо и решила досрочно завершить сезон, сосредоточившись на восстановлении, снявшись с предстоящих турниров в Токио и Гонконге. Теперь ее внимание будет направлено на предсезонный тренировочный сбор, к которому присоединится тренер Франсис Роиг.
