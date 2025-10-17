Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проблемы со здоровьем. Теннисистка из топ-30 WTA досрочно завершила сезон
17 октября 2025, 18:21
Проблемы со здоровьем. Теннисистка из топ-30 WTA досрочно завершила сезон

Эмма Радукану хочет сосредоточиться на восстановлении и подготовке к следующему сезону

Проблемы со здоровьем. Теннисистка из топ-30 WTA досрочно завершила сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 29) досрочно завершила сезон 2025.

Радукану проиграла в первом круге как в Ухане, так и в Нинбо, при этом во время каждого матча у нее проверяли давление и жизненные показатели. Между этими турнирами она посещала врача.

Кроме того, на прошлой неделе Эмма чувствовала себя плохо и решила досрочно завершить сезон, сосредоточившись на восстановлении, снявшись с предстоящих турниров в Токио и Гонконге. Теперь ее внимание будет направлено на предсезонный тренировочный сбор, к которому присоединится тренер Франсис Роиг.

Эмма Радукану WTA Гонконг WTA Токио
Иван Чирко Источник: Daily Mail
