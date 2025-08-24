Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
24 августа 2025, 23:41 | Обновлено 24 августа 2025, 23:44
Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанис Тджен

Индонезийская теннисистка Джанис Тджен (WTA 147) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде индонезийка в статусе андердога переиграла «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 26) за 2 часа и 13 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Джанис Тджен (Индонезия) [Q] – Вероника Кудерметова [24] – 6:4, 4:6, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Тджен впервые играет на турнире Grand Slam. В Нью-Йорке она стартовала с квалификации, где прошла Варвару Лепченко, Майю Хвалиньску и Аои Ито. Ее следующей оппоненткой будет британка Эмма Радукану, которая в первом круге разгромила Эну Шибахару.

Джанис добыла первую победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA. Тджен также стала первой представительницей Индонезии с 2003 года, которой удалось выйти в 1/32 финала на слэмах.

За последние 15 месяцев Тджен выиграла 13 трофеев на уровне ITF И одержала 100 викторий в 113 матчах.

