Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке
Индонезийская теннисистка Джанис Тджен (WTA 147) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде индонезийка в статусе андердога переиграла «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 26) за 2 часа и 13 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Джанис Тджен (Индонезия) [Q] – Вероника Кудерметова [24] – 6:4, 4:6, 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Тджен впервые играет на турнире Grand Slam. В Нью-Йорке она стартовала с квалификации, где прошла Варвару Лепченко, Майю Хвалиньску и Аои Ито. Ее следующей оппоненткой будет британка Эмма Радукану, которая в первом круге разгромила Эну Шибахару.
Джанис добыла первую победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA. Тджен также стала первой представительницей Индонезии с 2003 года, которой удалось выйти в 1/32 финала на слэмах.
За последние 15 месяцев Тджен выиграла 13 трофеев на уровне ITF И одержала 100 викторий в 113 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину
Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом