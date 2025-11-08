Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионки Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде
WTA
08 ноября 2025, 19:05 |
171
0

Определены чемпионки Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс в финале одолели Тимею Бабош и Луизу Стефани

08 ноября 2025, 19:05 |
171
0
Определены чемпионки Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) выиграл трофей Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде.

В финале «нейтралка» и бельгийка в двух сетах переиграли дуэт Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 39 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Парный разряд. Финал

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [7] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4] – 6:7 (4:7), 1:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 9 мая Бабош и Стефани уступили Кудерметовой и Мертенс в 1/16 финала тысячника в Риме.

Вероника и Элизе во второй раз стали победительницами WTA Finals. В 2022 году в финале они одолели Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

По теме:
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
Итоговый турнир. Поражение Остапенко. Парный разряд: известны финалистки
Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Тимеа Бабош Луиза Стефани Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Футбол | 08 ноября 2025, 15:40 5
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса

Украинский вингер забил первый гол в чемпионате за каталонский клуб в нынешнем сезоне

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07.11.2025, 21:07
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
Теннис | 08.11.2025, 06:50
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 06:01 13
Теннис
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем