Определены чемпионки Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде

Тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) выиграл трофей Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде.

В финале «нейтралка» и бельгийка в двух сетах переиграли дуэт Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 39 минут.

Итоговый турнир WTA 2025. Парный разряд. Финал

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [7] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4] – 6:7 (4:7), 1:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 9 мая Бабош и Стефани уступили Кудерметовой и Мертенс в 1/16 финала тысячника в Риме.

Вероника и Элизе во второй раз стали победительницами WTA Finals. В 2022 году в финале они одолели Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.