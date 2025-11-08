Определены чемпионки Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс в финале одолели Тимею Бабош и Луизу Стефани
Тандем Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) выиграл трофей Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде.
В финале «нейтралка» и бельгийка в двух сетах переиграли дуэт Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 1 час и 39 минут.
Итоговый турнир WTA 2025. Парный разряд. Финал
Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [7] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4] – 6:7 (4:7), 1:6
Это было второе очное противостояние соперниц. В 9 мая Бабош и Стефани уступили Кудерметовой и Мертенс в 1/16 финала тысячника в Риме.
Вероника и Элизе во второй раз стали победительницами WTA Finals. В 2022 году в финале они одолели Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.
