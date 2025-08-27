Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед. Кубок лиги Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию мата 1/32 финала Кубка английской лиги 27 августа в 22:00
27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби Таун и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Бланделл Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для обоих коллективов это будет первая игра в Кубке лиги этого сезона.
Гримбси выступает во Второй лиге страны. Ман Юнайтед является представителем Английской Премьер-лиги.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
