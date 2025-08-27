Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед. Кубок лиги Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Английской лиги
Гримсби
27.08.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги
27 августа 2025, 02:51 |
Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед. Кубок лиги Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию мата 1/32 финала Кубка английской лиги 27 августа в 22:00

Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед. Кубок лиги Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби Таун и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Бланделл Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для обоих коллективов это будет первая игра в Кубке лиги этого сезона.

Гримбси выступает во Второй лиге страны. Ман Юнайтед является представителем Английской Премьер-лиги.

Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед. Кубок лиги Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Гримсби Таун Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Кубок английской лиги по футболу
