27 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби Таун и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Бланделл Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Для обоих коллективов это будет первая игра в Кубке лиги этого сезона.

Гримбси выступает во Второй лиге страны. Ман Юнайтед является представителем Английской Премьер-лиги.

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.