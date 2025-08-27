Гримсби – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Матч начнется 27 августа в 22:00 по Киеву
В среду, 27 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Английской лиги между «Гримсби» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Гримсби
В текущем сезоне Второй лиги (4-й по силе английский дивизион) коллектив провел 5 поединков, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью. С 11-ю баллами на счету «Гримсби» занимают 4-е место, отставая от лидера всего на 1 зачетный пункт. В Кубке лиги команда стартовала со стадии 1/64 финала, где она со счетом 3:1 победила «Шрусбери».
В прошлом сезоне этого турнира «моряки» пробились в 1/32 финала, одолев на своем пути «Брэдфорд». Однако там команда уступила «Шеффилд Венздей» со счетом 5:1.
Манчестер Юнайтед
После провального прошлого сезона, в котором команда заняла 15 место в чемпионате и уступила в финале Лиги Европы, «МЮ» будет пытаться реабилитироваться в глазах своих фанатов. В еврокубках коллектив не будет участвовать, поэтому теперь у него есть силы вести борьбу за победу во всех национальных турнирах.
В последний раз команда торжествовала в Кубке лиги в 2023 году, а в прошлом розыгрыше турнира коллектив дошел до стадии четвертьфинала, однако там уступил «Тоттенгему» со счетом 4:3. В 2-х стартовых турах нового сезона АПЛ манкунианцы минимально проиграли «Арсеналу» и сыграли вничью 1:1 против «Фулгема».
Личные встречи
Коллективы никогда еще не встречались в очных поединках.
Интересные факты
- «Гримбси» забили 10 голов в 5-х матчах чемпионата – лучший показатель среди всех команд.
- В последних 10-х выездных матчах «МЮ» одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.
- Беспроигрышная серия «Гримсби» продолжается уже 6 поединков подряд.
Прогноз
Хотя манкунианцы не находятся в своей лучшей форме, я уверен, что разница в классе позволит команде легко победить. Я поставлю на победу «МЮ» с форой -2 и коэффициентом 1.55.
