  4. Гримсби – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Кубок Английской лиги
Гримсби
27.08.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги
Гримсби – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

Матч начнется 27 августа в 22:00 по Киеву

Гримсби – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
ФК Манчестер Юнайтед

В среду, 27 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Английской лиги между «Гримсби» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Гримсби

В текущем сезоне Второй лиги (4-й по силе английский дивизион) коллектив провел 5 поединков, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью. С 11-ю баллами на счету «Гримсби» занимают 4-е место, отставая от лидера всего на 1 зачетный пункт. В Кубке лиги команда стартовала со стадии 1/64 финала, где она со счетом 3:1 победила «Шрусбери».

В прошлом сезоне этого турнира «моряки» пробились в 1/32 финала, одолев на своем пути «Брэдфорд». Однако там команда уступила «Шеффилд Венздей» со счетом 5:1.

Манчестер Юнайтед

После провального прошлого сезона, в котором команда заняла 15 место в чемпионате и уступила в финале Лиги Европы, «МЮ» будет пытаться реабилитироваться в глазах своих фанатов. В еврокубках коллектив не будет участвовать, поэтому теперь у него есть силы вести борьбу за победу во всех национальных турнирах.

В последний раз команда торжествовала в Кубке лиги в 2023 году, а в прошлом розыгрыше турнира коллектив дошел до стадии четвертьфинала, однако там уступил «Тоттенгему» со счетом 4:3. В 2-х стартовых турах нового сезона АПЛ манкунианцы минимально проиграли «Арсеналу» и сыграли вничью 1:1 против «Фулгема».

Личные встречи

Коллективы никогда еще не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «Гримбси» забили 10 голов в 5-х матчах чемпионата – лучший показатель среди всех команд.
  • В последних 10-х выездных матчах «МЮ» одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.
  • Беспроигрышная серия «Гримсби» продолжается уже 6 поединков подряд.

Прогноз

Хотя манкунианцы не находятся в своей лучшей форме, я уверен, что разница в классе позволит команде легко победить. Я поставлю на победу «МЮ» с форой -2 и коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Гримсби
27 августа 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
МЮ с форой -2 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
